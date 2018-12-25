Ростелеком подготовит план по переходу на отечественное ПО

https://news.ru/storage/news/29b5df353ab8e956070235802fd53b13/796a2860-126d-4555-a8a4-f74f9c1317a1_850.jpg Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Совет директоров компании «Ростелеком» поручил менеджменту подготовить план перехода на отечественное программное обеспечение в течение двух месяцев.

Совет директоров должен в этот же срок утвердить данный план мероприятий с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как ранее писал News.ru, кабинет министров предложил в совет директоров «Ростелекома» новых кандидатов. Правительство РФ выдвинуло нынешнего главу Минкомсвязи Константина Носкова и бывшего руководителя ведомства Николая Никифорова в совет директоров «Ростелекома».