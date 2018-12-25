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Ростелеком подготовит план по переходу на отечественное ПО

Rene Fluger/CTK/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Совет директоров компании «Ростелеком» поручил менеджменту подготовить план перехода на отечественное программное обеспечение в течение двух месяцев.

Совет директоров должен в этот же срок утвердить данный план мероприятий с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как ранее писал News.ru, кабинет министров предложил в совет директоров «Ростелекома» новых кандидатов. Правительство РФ выдвинуло нынешнего главу Минкомсвязи Константина Носкова и бывшего руководителя ведомства Николая Никифорова в совет директоров «Ростелекома».


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