Ростелеком подготовит план по переходу на отечественное ПО

Совет директоров компании «Ростелеком» поручил менеджменту подготовить план перехода на отечественное программное обеспечение в течение двух месяцев.
Совет директоров должен в этот же срок утвердить данный план мероприятий с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», говорится в сообщении пресс-службы компании.
Как ранее писал News.ru, кабинет министров предложил в совет директоров «Ростелекома» новых кандидатов. Правительство РФ выдвинуло нынешнего главу Минкомсвязи Константина Носкова и бывшего руководителя ведомства Николая Никифорова в совет директоров «Ростелекома».