https://static.news.ru/photo/134d84cc-a8a6-11e9-88b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/ruselectronics

Холдинг «Росэлектроника», который входит в корпорацию «Ростех», начинает продавать новые пневмокаркасные конструкции, предназначенные для оперативного возведения временных помещений. Разработка основана на заполненных воздухом баллонах.

Здания подходят для организации в них полевых госпиталей, создания временного жилья, складов, мобильных спортивных и других сооружений. Монтаж занимает один-два часа, а стоимость одного изделия начинается от 1,5 млн рублей в зависимости от площади конструкции, пожеланий заказчика и дополнительных опций.

Разработка может эксплуатироваться круглогодично, выдерживая сильные снеговые, тепловые, ветровые нагрузки и температуры от −60 до +60 градусов.

По данным Ростеха, конструкции полностью отвечают современным экологическим стандартам. Разработкой изделия занималось Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, которое специализируется на создании дирижаблей и аэростатов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо в адрес корпорации «Ростех». В тексте парламентарий предлагает создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».