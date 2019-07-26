https://static.news.ru/photo/c53b35a0-af98-11e9-9aba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разрабатывает оборудование, которое будет способно раздавать устойчивый сигнал Wi-Fi, располагаясь под землёй

Новинка создаётся по инициативе «Ростелекома». Она позволит организовывать точки доступа в общественных местах, где нет возможности применить навесное оборудование. Кроме того, комплекс будет использоваться как средство массового оповещения в случае ЧС.

Основными особенностями создаваемого оборудования являются высокая защищенность от влаги и перепадов температур, — говорится в сообщении компании.

Директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что новое изделие может стать составной частью экосистемного проекта «Умный город».

Как ранее писал News.ru, концерн «Созвездие» объявил о начале разработки отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи (5G).