Россияне вылетели в Южную Америку для запуска OneWeb

Специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли вылетели на космодром Куру во Французской Гвиане. Там они будут заниматься предстартовой подготовкой к запуску 20 февраля спутника OneWeb.
Первый российский космический пуск с космодрома Куру в 2019 году планируется 20 февраля. В этот день ожидается запуск ракеты-носителя «Союз», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Российские специалисты будут работать по российской части контракта по подготовке и проведению пуска ракеты космического назначения „Союз-ST-B“ с разгонным блоком „Фрегат-М“ и кластером из спутников широкополосного Интернета OneWeb», — сообщил собеседник агентства.
Источник напомнил, что необходимые для этого пуска ракета-носитель и разгонный блок были доставлены в Куру ещё осенью 2018 года.
В состав командированных на Куру специалистов вошли представители Роскосмоса, ЦЭНКИ и НПО имени Лавочкина. В третьей декаде января на Куру запланировано прибытие расчётов самарского ракетно-космического центра «Прогресс», которые будут готовить к пуску «Союз».
После пуска в течение шести месяцев будут проходить лётные испытания спутников на орбите. С конца 2019 до середины 2020 года запланированы 12 пусков ракет «Союз-2−1Б» с Байконура со спутниками OneWeb, а во второй половине 2020 года — пяти пусков с Восточного. С Куру запланированы три пуска ракет «Союз» со спутниками OneWeb в 2020 году.
Как писал ранее News.ru, американский спутниковый оператор OneWeb предложил РФ купить миноритарную долю в масштабном телекоммуникационном проекте, благодаря которому будет создана сеть из 900 низкоорбитальных спутников для покрытия всего мира высокоскоростным Интернетом. В обмен на долю компания запрашивает частоты для работы в России.
OneWeb уже больше года пытается получить частоты для работы в России. ФСБ препятствует этому, аргументируя тем, что проект может быть использован в разведывательных целях. Успех в реализации этого проекта зависит и от Роскосмоса, который должен принять участие в выводе спутников на околоземную орбиту.