https://static.news.ru/photo/f2d511b6-b4e8-11e9-ac71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Nagy/Design Pics/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили рекомендации для россиян, которые пользуются устройствами с выходом в Интернет. Одним из важных советов названо заклеивание камер и микрофонов на ноутбуках.

Это позволит защититься от киберпреступников. К настоящему времени хакеры располагают программами-шпионами, которые могут активировать камеру или микрофон и, таким образом, шпионить за жертвами, сообщает РБК .

Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в неё создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве, — уверен руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Он добавил, что именно по такому принципу работает шпионская программа Pegasus. Она атаковала мобильные операционные системы Android и iOS через уязвимость, заложенную в старых версиях мессенджера WhatsApp.

Для заклейки камеры эксперты предлагают воспользоваться куском непрозрачного скотча или изоленты. Можно использовать специальные шторки, которые крепятся на камеру ноутбука.

Ранее News.ru сообщал, что мошенники используют поддельные версии приложения FaceApp с расширенным функционалом для распространения вредоносного программного обеспечения. Киберпреступники для своих схем создали фальшивые сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию программы. Установка фейкового приложения сопровождается всплывающими окнами, что в итоге приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу.