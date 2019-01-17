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Россия построила ракеты для запуска британских спутников

State Space Corporation ROSCOSMO/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

РКЦ «Прогресс» изготовил пять ракет для запуска на орбиту Земли британской группировки спутников OneWeb. Компания собирается обеспечить население всего мира широкополосным Интернетом.

Территорию планеты охватит сеть из 672 аппаратов. России осталось произвести ещё 16 «Союзов-2» для выполнения контракта, подписанного в июне 2015 года, пишет РИА Новости.

В 2019-м Кремль запланировал от 20 до 22 запусков космических ракет с четырёх космодромов. В прошлом году Москва осуществила 16 стартов: 13 с площадок РФ и 3 с территории Гвианы.

Ранее News.ru сообщил об изменении высоты орбиты Международной космической станции. Траекторию «поднимут» почти на два километра. Манёвр осуществят с помощью грузового «Прогресса МС-10», пристыкованного к станции. Двигатели корабля запустят на 500 секунд. Средняя высота полёта МКС после завершения процедуры составит 407,3 км.


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