https://static.news.ru/photo/6efdd486-9d87-11e9-8374-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Duenzl/Global Look Press

Apple опубликовала отчёт за второе полугодие 2018 года о запросах, полученных от правительств по всему миру. Российские власти в период с 1 июля по 31 декабря обращались в компанию более 600 раз.

579 запросов, из которых Apple удовлетворила 70%, связано с устройствами пользователей. В частности, их определёнными идентификаторами, вроде серийного номера или номера IMEI. Четыре запроса (удовлетворён один) относятся к подозрительным операциям с кредитными картами, 13 (удовлетворено 38%) — к учётным записям «яблочных» пользователей.

Россия также отправила десять запросов, связанных с удалением некоторых приложений из онлайн-магазина App Store. Как отметили в Apple, «все или подавляющее число обращений относятся к расследованиям незаконных азартных игр».

Ранее News.ru рассказал, что Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом.