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Россия опустилась в рейтинге инновационных стран мира

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

технологии [ версия для печати ]

Южная Корея вновь признана самой инновационной страной. Корейцы возглавляют рейтинг уже шесть лет подряд. 

Второе место заняла Германия, уступив Южной Корее всего 0,08 балла по уровню научных исследований и образования. Тройку лидеров замыкает Финляндия. 

Рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций составляет агентство Bloomberg на протяжении семи лет. Специалисты анализируют десятки критериев, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных компаний. 

На четвёртой строчке мирового рейтинга по этим показателям расположилась Швейцария, а пятёрку лучших замкнул Израиль, который поднялся за год на пять позиций.

Швеция, занимавшая в предыдущем рейтинге второе место, опустилась на седьмую строчку, оказавшись между Сингапуром и США.

Россия в этом списке потеряла две позиции и опустилась с 25-го на 27-е место, расположившись между Малайзией и Люксембургом, информирует «Ридус».

Ранее три российские торговые марки попали в рейтинг самых дорогих брендов мира, писал News.ru. Лидером среди российских организаций в общемировом рейтинге Brand Finance стал Сбербанк. Бренд кредитной организации занял 139-ю позицию, опустившись за год на 10 строчек. 


#россия #рейтинги #инновации
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