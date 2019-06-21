https://static.news.ru/photo/6c5e0a02-9427-11e9-9372-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Till Simon Nagel/dpa/Global Look Press

Минкомсвязь РФ и китайская компания Huawei проведут первые переговоры о возможном использовании российской операционной системы «Аврора» на смартфонах производителя.

По словам замглавы ведомства Михаила Мамонова, стороны только договорились о начале работы и точные сроки пока не определены. Первые переговоры должны пройти до начала осени 2019 года. Минкомсвязь готовит комплексное предложение Huawei, как в целом работать с Huawei и другими технологическими компаниями в России.

Есть комплекс вопросов по локализации, комплекс вопросов по трансферу технологий и инвестированию в знания, порядок работы R&D-центров в России, вот мы это всё сейчас объединяем вместе, — заявил Мамонов на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC).

Однако в Сети всё чаще появляется информация о собственной ОС Huawei. Компания может приурочить анонс HongMeng OS (или Ark OS) к демонстрации флагманской линейки Mate 30.