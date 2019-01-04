Российскую ракету-носитель назвали в честь реки

https://news.ru/storage/news/32c5f15f2fb47d84a89fd914db8d603a/35012596-9f7b-4e88-8020-653bec833b77_850.jpg Марина Лысцева/roscosmos.ru

Будущая российская сверхтяжёлая ракета-носитель получила название в честь самой полноводной реки РФ — «Енисей», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первый полёт запланирован на 2028 год. Старт состоится с космодрома Восточный. Проектом занимаются РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс». Третью ступень разрабатывает Центр им. Хруничева, говорится в официальном Twitter чиновника.

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс „Енисей“)», — написал Рогозин.

Проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжёлого носителя и беспилотному облёту Луны предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей. Технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено к весне, а в ноябре 2019 года будет завершено эскизное проектирование.

Ранее News.ru сообщал о доставке на Луну образцов для создания жизни китайским аппаратом «Чанъе-4». В состав груза вошли семена хлопчатника, рапса, картофеля, резуховидки, а также личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. Образцы прибыли на спутник Земли в рамках проекта озеленения «Лунная мини-биосфера».