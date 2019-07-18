Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер попросил директора ФБР Кристофера Рэя и председателя Федеральной торговой комиссии Джозефа Саймонса проверить «состаривающее» мобильное приложение FaceApp.

Политик хочет выяснить, нет ли опасности завладения конфиденциальной информацией американцев российским правительством или связанными с ним компаниями, передаёт «Интерфакс».

В своём обращении Шумер называет Россию «враждебной иностранной державой, активно участвующей в кибервойнах против Соединённых Штатов».

Как писал News.ru ранее, злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение для получения доступа к медиафайлам мессенджеров WhatsApp и Telegram.

 

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