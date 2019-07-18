https://static.news.ru/photo/0f2ea3ee-a914-11e9-b04d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер попросил директора ФБР Кристофера Рэя и председателя Федеральной торговой комиссии Джозефа Саймонса проверить «состаривающее» мобильное приложение FaceApp.

Политик хочет выяснить, нет ли опасности завладения конфиденциальной информацией американцев российским правительством или связанными с ним компаниями, передаёт « Интерфакс ».

В своём обращении Шумер называет Россию «враждебной иностранной державой, активно участвующей в кибервойнах против Соединённых Штатов».

Как писал News.ru ранее, злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение для получения доступа к медиафайлам мессенджеров WhatsApp и Telegram.