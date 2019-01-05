USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,860.55 $
МОСКВА-6°C19:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Детали российских поездов напечатают на 3D-принтере

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Напечатанные на 3D-принтере детали для поездов начнут использовать в России уже в первом квартале наступившего года. Это будут вспомогательные пластиковые элементы конструкции на всех сериях локомотивов и другого подвижного состава — от всевозможных кнопок, ручек, держателей, втулок, креплений до уникальных элементов интерьера.

Использование технологии трёхмерной печати не увеличит конечную стоимость ремонтных работ, заверил гендиректор компании «2050. Аддитивные технологии» Дмитрий Кирьянов. Он уточнил, что первые опытные детали уже установлены на локомотивы.

«Материалы пластиков используются различные, но все они абсолютно безопасны, функциональны и надёжны», — цитирует его АГН «Москва».

Сейчас идёт создание базы 3D-моделей для железнодорожной отрасли РФ. Она содержит уже более 100 оцифрованных деталей.

Тем временем, как ранее сообщал News.ru, РЖД получила первый модернизированный плацкартный вагон с новым интерьером. В ближайшее время он пройдёт сертификацию, а после этого начнутся его тестовые испытания.


#поезда #ржд #3D-принтер
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
технологии 10:49, 3 января 2019
Китай готовится к запуску поезда-беспилотника
общество 15:35, 29 декабря 2018
РЖД получили плацкартные вагоны нового поколения
общество 16:42, 25 декабря 2018
Британская журналистка назвала поезда РЖД волшебными
Лента новостей
общество 19:25
Власти назвали причину отравления детей в Подмосковье
происшествия 19:19
Пожар охватил рынок в Калининграде
общество 19:17
Оливье стал причиной массовых отравлений в Петербурге
происшествия 19:15
Массовая драка произошла в московском общежитии
спорт 19:15
Усик побывал в России и дал совет украинцам
Другие новости
технологии 12:42
Игровая индустрия готовится к году постапокалипсиса
News.ru рассказывает о самых ожидаемых играх 2019 года
технологии 11:39
Российскую ракету-носитель назвали в честь реки
технологии 19:40
Великобритания создаст сверхбыстрый электросамолёт
технологии 10:49
Китай готовится к запуску поезда-беспилотника
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top