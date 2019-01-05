Детали российских поездов напечатают на 3D-принтере

https://news.ru/storage/news/31984ef458920fa0932976e64dd6634d/14f9d1f3-0d8f-4345-a6d1-61e3a5d22600_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Напечатанные на 3D-принтере детали для поездов начнут использовать в России уже в первом квартале наступившего года. Это будут вспомогательные пластиковые элементы конструкции на всех сериях локомотивов и другого подвижного состава — от всевозможных кнопок, ручек, держателей, втулок, креплений до уникальных элементов интерьера.

Использование технологии трёхмерной печати не увеличит конечную стоимость ремонтных работ, заверил гендиректор компании «2050. Аддитивные технологии» Дмитрий Кирьянов. Он уточнил, что первые опытные детали уже установлены на локомотивы.

«Материалы пластиков используются различные, но все они абсолютно безопасны, функциональны и надёжны», — цитирует его АГН «Москва».

Сейчас идёт создание базы 3D-моделей для железнодорожной отрасли РФ. Она содержит уже более 100 оцифрованных деталей.

Тем временем, как ранее сообщал News.ru, РЖД получила первый модернизированный плацкартный вагон с новым интерьером. В ближайшее время он пройдёт сертификацию, а после этого начнутся его тестовые испытания.