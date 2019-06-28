https://static.news.ru/photo/40b634fa-9b3a-11e9-a4a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российский двигатель для лёгких вертолётов, в том числе для «Ансатов», будет готов через четыре года. В настоящее время эти двигатели закупаются в Канаде.

Сейчас все двигатели производятся у нас, за исключением «Ансатов», пока мы не создали, работаем над ним. Я думаю, что года три–четыре, я надеюсь, что у нас появится уже свой, — сказал Чемезов в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал News.ru, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что не ощущает себя влиятельным человеком в России, поэтому он отказался от политической деятельности. Глава Ростеха рассказал, что ему предлагали работу в правительстве и даже были предложения возглавить большие регионы. Однако он понял, что не обладает качествами, которые ему приписывают. Кроме того, Чемезов подчеркнул, что не хочет заниматься политикой, так как он любит более конкретные дела из сферы бизнеса.