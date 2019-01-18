Москве предложили летать в космос на «паровозах»

https://news.ru/storage/news/6c02c543bfd9d231201cf77158c10b9c/0df1d6a6-6fa1-43ad-b198-6c26ddf29aaa_850.jpg Hermann Pentermann/dpa/Global Look Press

Российские учёные предложили использовать для запусков ракет паровые двигатели. Инновация пригодится в дальнейшем освоении межзвёздного пространства.

Такие аппараты смогут создавать необходимую тягу для перехвата осколков ядер комет, состоящих из крупных кусков льда, для дальнейшей транспортировки на Луну или Марс. Такой вариант авторы доклада видят более выгодным, нежели доставка ресурсов для исследований небесных тел с поверхности Земли, пишет РИА Новости.

«Температура пара будет выбрана такой, при которой элементы конструкции камеры и сопла двигателя способны работать без ухудшения своих характеристик несколько лет», — говорится в сообщении.

Для снабжения модулей электричеством специалисты предлагают использовать солнечные батареи.

Ранее News.ru сообщал о планах Москвы создать систему планетарной защиты «Цитадель-1». Система призвана обезопасить Землю от возможного падения небесных тел. По предварительным подсчётам, рядом с Голубой планетой ежегодно пролетают до 150 потенциально опасных объектов.