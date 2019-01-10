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РКС создали самый маленький в мире датчик для спутников

Roscosmos/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Входящий в Роскосмос холдинг «Российские космические системы» создал самый маленький датчик ориентации для космических аппаратов.

«Прибор весит всего 193 грамма, оснащен матрицей КМОП 10 241 280 пикселей, бортовым каталогом на 2400 звезд и обеспечивает точность около 5 угловых секунд», — говорится в сообщении пресс-службы РКС.

Наземные испытания аппарат успешно прошёл, лётные тесты запланированы на конец года.

Ранее News.ru писал о том, что Роскосмос завершил разработку эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса «Иртыш». Согласно документам госзакупок, эту работу должны были выполнить до 20 ноября 2019 года.


#роскосмос #спутники
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