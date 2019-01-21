Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

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Госкорпорация «Роскосмос» в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов. Их будут готовить в числе прочего к лунным миссиям.

«Госкорпорация будет вести поиск кандидаток в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся», — приводит ТАСС слова своего источника в ракетно-космической отрасли.

Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр «Орлан-МКС». На него будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении тяжелых работ в открытом космосе.

Ранее News.ru писал о том, что астронавт NASA Николь Стотт рассказала, что у неё сложились отличные отношения с россиянами — участниками международной космической программы. Она познакомилась с ними во время тренировок, когда проходила подготовку в звёздном городке.