Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов. Их будут готовить в числе прочего к лунным миссиям.
«Госкорпорация будет вести поиск кандидаток в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся», — приводит ТАСС слова своего источника в ракетно-космической отрасли.
Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр «Орлан-МКС». На него будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении тяжелых работ в открытом космосе.
Ранее News.ru писал о том, что астронавт NASA Николь Стотт рассказала, что у неё сложились отличные отношения с россиянами — участниками международной космической программы. Она познакомилась с ними во время тренировок, когда проходила подготовку в звёздном городке.