Роскосмос назвал дату сборки ракеты проекта «Канопус-В»

https://news.ru/storage/news/65447764e29565b6c4f5f2a05040e26f/577b00a6-33a2-4dc8-b31f-23a0f35438ea_850.jpg Roscosmos/Global Look Press

Специалисты Роскосмоса готовят к сборке ракету «Союз-2.1а». Носитель должен доставить на орбиту аппарат проекта «Канопус-В».

22 декабря инженеры с помощью трансбордерной галереи транспортировали в сборочный цех и пристыковали к третьей ступени космическую головную часть ракеты. Окончательная сборка запланирована на 23 декабря.

В тот же день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности носителя к вывозу на стартовый комплекс. Пуск должен состояться 27 декабря с космодрома Восточный.

#КанопусВ: общая сборка ракеты космического назначения запланирована на 23 декабря. В этот же день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности ее к вывозу на стартовый комплекс.



Пуск запланирован на 27 декабря. pic.twitter.com/kqerYVxKTd — РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 декабря 2018 г.

Группировка спутников «Канопус-В» предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Ранее News.ru писал, что производитель спутников-картографов «Канопус-В» собирается защититься от возможных рисков во время запуска ракеты с российского космодрома Восточный. Право на компенсацию от страховой компании разработчик аппаратов ВНИИЭМ получит в том случае, если оборудование погибнет из-за невыведения на орбиту, аварии грузового корабля, разгонного модуля или самой исследовательской техники.