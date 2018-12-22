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Роскосмос назвал дату сборки ракеты проекта «Канопус-В»

Roscosmos/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Специалисты Роскосмоса готовят к сборке ракету «Союз-2.1а». Носитель должен доставить на орбиту аппарат проекта «Канопус-В».

22 декабря инженеры с помощью трансбордерной галереи транспортировали в сборочный цех и пристыковали к третьей ступени космическую головную часть ракеты. Окончательная сборка запланирована на 23 декабря.

В тот же день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности носителя к вывозу на стартовый комплекс. Пуск должен состояться 27 декабря с космодрома Восточный.

Группировка спутников «Канопус-В» предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Ранее News.ru писал, что производитель спутников-картографов «Канопус-В» собирается защититься от возможных рисков во время запуска ракеты с российского космодрома Восточный. Право на компенсацию от страховой компании разработчик аппаратов ВНИИЭМ получит в том случае, если оборудование погибнет из-за невыведения на орбиту, аварии грузового корабля, разгонного модуля или самой исследовательской техники.


#ракета #роскосмос #канопус-в
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