Роскосмос презентовал в Санкт-Петербурге на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT низкопольный трамвай. Разработка получила название «Челябинский метеор».
Трамвай был собран на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. По словам Дмитрия Рогозина, корпорация уже разработала и другие «интересные модели».
В Санкт-Петербурге проходит международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон "Челябинский метеор". Уже разработаны и другие интересные модели. Ждём заказы! pic.twitter.com/oLZ3MSnAjS
Ранее News.ru писал, что головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне. Об этом сообщила научный сотрудник института Мария Данилова на аэрокосмической выставке Le Bourget во Франции.