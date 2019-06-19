Фото: twitter.com/Rogozin

Роскосмос презентовал в Санкт-Петербурге на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT низкопольный трамвай. Разработка получила название «Челябинский метеор».

Трамвай был собран на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. По словам Дмитрия Рогозина, корпорация уже разработала и другие «интересные модели».

Ранее News.ru писал, что головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне. Об этом сообщила научный сотрудник института Мария Данилова на аэрокосмической выставке Le Bourget во Франции.

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