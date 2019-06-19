https://static.news.ru/photo/b62831a2-92bb-11e9-83cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/Rogozin

Роскосмос презентовал в Санкт-Петербурге на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT низкопольный трамвай. Разработка получила название «Челябинский метеор».

Трамвай был собран на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. По словам Дмитрия Рогозина, корпорация уже разработала и другие «интересные модели».

В Санкт-Петербурге проходит международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон "Челябинский метеор". Уже разработаны и другие интересные модели. Ждём заказы! pic.twitter.com/oLZ3MSnAjS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне. Об этом сообщила научный сотрудник института Мария Данилова на аэрокосмической выставке Le Bourget во Франции.