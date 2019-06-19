https://static.news.ru/photo/94c20c68-92b1-11e9-9d1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне, сообщила научный сотрудник института Мария Данилова на аэрокосмической выставке Le Bourget во Франции.

Одним из главных направлений в пилотируемых полетах в космическое пространство после 2025 года должна стать Луна. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем демонстраторы, — отметила Данилова.

По её мнению, эти экспонаты помогают получить представление о лунной программе в том виде, в какой она будет «через 10–15 лет».

Как писал News.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что Россия и Китай имеют большое будущее для совместной работы. По его мнению, необходимо начать реализацию идеи о совместной базе на Луне.