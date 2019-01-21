Роскосмос ищет женщин-космонавтов

https://news.ru/storage/news/63e2bbdac90ca8e2fde5eb912c80e436/1626b6ed-2a2e-4a5d-b9e0-e335bd03c71a_850.jpg Roscosmos/flickr.com

Женщины не прошли отбор в отряд космонавтов. Всего в списке было 80 кандидаток, однако ни одна из россиянок не прошла тестирование и собеседование.

По итогам недавнего отбора в отряд космонавтов были выбраны лишь несколько мужчин из сотен кандидатов, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что женщин-космонавтов продолжат искать «в инициативном порядке», информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, женщин-космонавтов будут готовить к лунным миссиям. Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр «Орлан-МКС». На него будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении тяжелых работ в открытом космосе.