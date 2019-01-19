Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

Предприятия космической отрасли России подтвердили готовность к созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей». Первый полёт разработки планируется осуществить в 2028 году.
По словам Рогозина, готовность была подтверждена в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Разработчиками «Енисея» выступают РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и Центр имени Хруничева, передаёт ТАСС.
В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - ведущем научном центре @roscosmos (г.Королёв) подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса pic.twitter.com/PH2uNk6BoD— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 19, 2019
Как ранее писал News.ru, Роскосмос уже определился с внешним видом ракеты-носителя «Енисей». Рогозин уточнил, что корпорация в 2019 году будет работать по новой стратегии развития, связанной с лидерскими амбициями России.