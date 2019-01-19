Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

https://news.ru/storage/news/f5c516e7e6586f70c304805ec4ac6b13/d41879d2-c64f-4593-af3d-95e191bcd147_850.jpg vk.com/roscosmos

Предприятия космической отрасли России подтвердили готовность к созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей». Первый полёт разработки планируется осуществить в 2028 году.

По словам Рогозина, готовность была подтверждена в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Разработчиками «Енисея» выступают РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и Центр имени Хруничева, передаёт ТАСС.

В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - ведущем научном центре @roscosmos (г.Королёв) подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса pic.twitter.com/PH2uNk6BoD — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 19, 2019

Как ранее писал News.ru, Роскосмос уже определился с внешним видом ракеты-носителя «Енисей». Рогозин уточнил, что корпорация в 2019 году будет работать по новой стратегии развития, связанной с лидерскими амбициями России.