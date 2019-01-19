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Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

vk.com/roscosmos

технологии [ версия для печати ]

Предприятия космической отрасли России подтвердили готовность к созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей». Первый полёт разработки планируется осуществить в 2028 году.

По словам Рогозина, готовность была подтверждена в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Разработчиками «Енисея» выступают РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и Центр имени Хруничева, передаёт ТАСС

Как ранее писал News.ru, Роскосмос уже определился с внешним видом ракеты-носителя «Енисей». Рогозин уточнил, что корпорация в 2019 году будет работать по новой стратегии развития, связанной с лидерскими амбициями России.


#ракета #роскосмос #строительство #Енисей #дмитрийрогозин
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