Роскомнадзор снял ограничения с 2,7 млн IP-адресов Amazon

https://news.ru/storage/news/ce857a3b00fd21cb3cc0e3c7833a544c/30107a02-0a9b-42f9-9391-dc056c03f678_850.jpg Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 17 IP-подсетей (2,7 млн IP-адресов) компании Amazon, поскольку они уже не используются для обеспечения работы Telegram.

«Данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram», — говорится в сообщении ведомства.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Мессенджер для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, но Роскомнадзор начал блокировать и их IP-адреса. В связи с этим возникли проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор возобновил активную блокировку прокси-серверов для мессенджера Telegram. По данным сервиса отслеживания блокировок «Эшер II», с начала дня 21 января заблокированы уже около двух с половиной тысяч IP-адресов для мессенджера.