Роскомнадзор опять массово блокирует прокси для Telegram

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Роскомнадзор возобновил активную блокировку прокси-серверов для мессенджера Telegram.

По данным сервиса отслеживания блокировок «Эшер II», с начала дня 21 января заблокированы уже около двух с половиной тысяч IP-адресов для мессенджера.

Ранее News.ru писал, что российский предприниматель Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP. Решение программист принял после того, как Telegram был включён в российский реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации в Интернете. Фигурантам этого списка необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Кроме того, все данные пользователей требуется хранить на территории Российской Федерации.