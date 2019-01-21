Роскомнадзор опять массово блокирует прокси для Telegram

Роскомнадзор возобновил активную блокировку прокси-серверов для мессенджера Telegram.
По данным сервиса отслеживания блокировок «Эшер II», с начала дня 21 января заблокированы уже около двух с половиной тысяч IP-адресов для мессенджера.
Ранее News.ru писал, что российский предприниматель Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP. Решение программист принял после того, как Telegram был включён в российский реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации в Интернете. Фигурантам этого списка необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Кроме того, все данные пользователей требуется хранить на территории Российской Федерации.