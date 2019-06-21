https://static.news.ru/photo/64160bee-93f8-11e9-a66d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.

Специалисты отобрали в онлайн-магазинах App Store и Google Play 24 наиболее популярных представителя данной категории и оценили их по 60 критериям. Самыми функциональными приложениями оказались «Утконос» (4,54), Ozon.ru (4,22) и «Мой Перекрёсток» (4,00). Первые два сервиса также стали лидерами в категории «Наиболее удобные» с замыкающим тройку «О’Кей».

Особое внимание Роскачество уделило и безопасности приложений, поскольку пользователи рискуют потерять не только логины и пароли, но и такую важную информацию, как платёжные данные. В тройку наиболее безопасных iOS-программ попали golama (4,21), «Утконос» (4,20) и «О’Кей» (4,15). У Android ими стали «Утконос» (4,46), «Азбука Вкуса» (4,31) и «О’Кей» (4,29).

Лучшими приложениями онлайн-супермаркетов были признаны «Утконос» (iOS и Android), Ozon (iOS и Android), «О’Кей» (iOS) и «Мой Перекрёсток» (Android). Приложения-победители среди служб доставки – iGooods, «Инстамарт» и golama (iOS и Android).

Ранее Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили обновлённый рейтинг смартфонов.