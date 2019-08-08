https://static.news.ru/photo/791c0916-b9bf-11e9-a540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

18 наиболее популярных приложений сотовых операторов в Google Play и App Store проверило Роскачество. В исследование попали те программы, которые позволяют управлять тарифами и услугами.

Приложения сопоставляли по таким критериям, как функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надёжность, а также информативность сведений о них в онлайн-магазинах.

Наиболее функциональными оказались сервисы «Мой МТС» (5,0 — для iOS и Android), «Тинькофф Мобайл» и «Мой Ростелеком» (5,0 — для iOS). Также в лидерах — «Мой Билайн», «Мой Теле2» (4,89 — iOS и Android), «„МегаФон“ Личный кабинет» (4,89 — для iOS) и «Мой Ростелеком» (4,89 — для Android).

Лидерами по удобству на iOS стали «СберМобайл» (4,58 из 5) и «Тинькофф Мобайл» (4,51 из 5), а на Android самый высокий балл (4,79 из 5) получили «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», за ними следует «Мой Tele2» (4,75 балла из 5).

Самыми адаптированными приложениями для людей с ограниченными возможностями Роскачество считает «СберМобайл» и «„МегаФон“ Личный кабинет» для Android — они поддерживают функции программ чтения экрана VoiceOver и Talkback, а также динамического шрифта.

В итоге лидером общего рейтинга стал «Мой Tele2» с 4,85 балла. Следом, с отставанием в сотые доли балла, идут приложения от «Билайна» и «МегаФона». Далее по шкале расположились сервисы от «Ростелекома», Сбербанка, «Тинькофф» и МТС. В аутсайдерах — Yota и Danycom.

Ранее News.ru рассказал, что Сбербанк запустил новый сервис, позволяющий пользователям приложения оплачивать покупки посредством QR-кода. Клиентам понадобится предоставить приложению доступ к камере, чтобы сервис смог осуществить сканирование изображения.