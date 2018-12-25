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Росатом начал выпускать новые газовые центрифуги в НПО «Центротех» Новоуральска Свердловской области. С их помощью будут производиться так называемые стабильные изотопы, используемые в различных отраслях отечественной промышленности.

«Газовая центрифуга кратно превосходит существующее оборудование по технико-экономическим параметрам, и её внедрение значительно повысит эффективность изотопного производства», — сообщили в топливной компании «ТВЭЛ» (входит в Росатом).

Центрифуги предназначены для наработки изотопов химических элементов легкой и средней атомной массы: углерода, аргона, криптона, ксенона, кремния, селена и серы.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в новогоднем поздравлении своим работникам заявил, что предприятие полностью выполнило государственный оборонный заказ 2018 года.