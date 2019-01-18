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Рогозин решил создать «Государево око»

КЦ Южный

технологии [ версия для печати ]

Роскосмос предлагает создать группировку спутников для дистанционного исследования Земли «Государево око». Аппараты позволят получать информацию о любых процессах, происходящих на планете, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Система предназначается для МЧС и сельской отрасли. Кроме того, крупные компании РФ — «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Русснефть» и другие получат возможность контролировать строительство своих объектов, пишет ТАСС.

«Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов. <...> Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымлённость мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м», — заявил политик.

Чиновник также подтвердил готовность одновременно доводить до ума перспективный космический корабль «Федерация» и заниматься модернизацией «Союза» для полётов к Луне.

Ранее News.ru сообщал о возможном визите руководителя NASA Джима Брайденстайна на один из ближайших пусков на МКС. Глава американского Космического управления откликнулся на предложение главы Роскосмоса посетить РФ или Байконур.


#россия #роскосмос #дмитрийрогозин
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