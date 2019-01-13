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Рогозин потребовал ускорить анализ «Спектра-Р»

Дмитрий Рогозин Антон Кардашов/АГН «Москва»

Дмитрий Рогозин

технологии [ версия для печати ]

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа «Спектр-Р» перед апрельским запуском «Спектра-РГ». 

С такой просьбой руководитель корпорации обратился в РАН, сообщил советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко. 

Новый спутник, который запустят в апреле, заменит переработавший в 2,5 раза «Спектр-Р» в проекте «Радиоастрон».

Специалисты НПО им. Лавочкина пытались наладить связь с космическим телескопом «Спектр-Р», дав команду на включение, но операция оказалось безуспешной. Окончательные результаты этого сеанса связи будут известны 14 января, писал News.ru.


#роскосмос #дмитрийрогозин #спектр-р
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