Робот-пылесос создаёт карты для классической Doom

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Программист Рич Уайтхаус смог «научить» робота-пылесоса создавать карты для оригинальной Doom. Он написал специальный скрипт DOOMBA для Noesis, инструмента для «предварительного просмотра и конвертации сотен форматов моделей, изображений и анимации».

Разработка Уайтхауса отслеживает и сохраняет данные обо всех передвижениях робота-пылесоса Roomba, которые импортируются в Noesis. После этого пользователю открывается множество настроек для созданной инструментом игровой локации, включая размещение врагов и объектов, текстуры поверхности и многое другое.

По словам автора, он протестировал скрипт только на модели Roomba 980, поэтому он не уверен, будет ли DOOMBA работать на других устройствах. Программист также предостерёг пользователей от экспериментов с настройками, так как это может привести к сбою в игре.

В начале декабря классической Doom исполнилось 25 лет, в связи с чем News.ru подготовил специальный тест, в котором каждый сможет проверить, как хорошо он знает культовый шутер.