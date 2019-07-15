Россия и Саудовская Аравия проведут технические консультации по проекту сверхзвукового пассажирского самолёта.
Москва предложила Эр-Рияду наладить сотрудничество и определить партнёров для проведения первоначальных консультаций, сообщает
Идея создания гражданской версии сверхзвукового самолёта на базе стратегического ракетоносца Ту-160 была высказана президентом России Владимиром Путиным. Её реализацией занимается Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Некоторое время назад интерес к проекту проявили Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Ранее News.ru писал, что сверхзвуковой пассажирский авиалайнер может быть построен и в США. Над проектом работает американская компания Hermeus. Предполагается, что самолёт сможет развивать скорость до 6,2 тысяч км/ч.