https://static.news.ru/photo/3e370c50-a70a-11e9-a3c4-fa163e074e61_1024.jpg Ту-160 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия и Саудовская Аравия проведут технические консультации по проекту сверхзвукового пассажирского самолёта.

Москва предложила Эр-Рияду наладить сотрудничество и определить партнёров для проведения первоначальных консультаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания межправительственной комиссии двух государств.

Идея создания гражданской версии сверхзвукового самолёта на базе стратегического ракетоносца Ту-160 была высказана президентом России Владимиром Путиным. Её реализацией занимается Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Некоторое время назад интерес к проекту проявили Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее News.ru писал, что сверхзвуковой пассажирский авиалайнер может быть построен и в США. Над проектом работает американская компания Hermeus. Предполагается, что самолёт сможет развивать скорость до 6,2 тысяч км/ч.