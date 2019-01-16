Redmi Note 7 прошёл испытание ревностью

https://news.ru/storage/news/527645a2c81b2c534c5daf381a65f931/042663f2-192a-44e0-947d-0401f1f25937_850.jpg Xiaomi

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 успешно прошёл несколько необычных тестов на прочность. Устройство выдержало и падение на дисплей металлического шарика, и колку орехов, и даже гнев ревнивой девушки.

За защиту смартфона отвечает стекло Gorilla Glass 5. Redmi Note 7 также получил каплевидный вырез, основную камеру на 48 Мп, однокристальную систему Snapdragon 660, 3, 4 или 6 Гб оперативной и 32 или 64 Гб встроенной флеш-памяти.

Ранее президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) продемонстрировал улучшенную биометрическую технологию. Ролик, опубликованный в социальной сети Weibo, показывает увеличенную площадь сканера отпечатков пальцев, который размещён под экраном смартфона.

Пользователь настраивает защиту одним нажатием, после чего он сможет разблокировать устройство прикосновением к определённой части дисплея. Её площадь составляет 50 мм x 25 мм, что, по словам Бина, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз — классического сканера Xiaomi на задней панели Xiaomi.