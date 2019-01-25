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Разработчики уже создают игры для новых консолей

Ramon Costa/ZUMAPRESS.com/GlobaL Look Press

технологии [ версия для печати ]

Организаторы Game Developers Conference поделились результатами опроса игровых разработчиков. Из 4000 респондентов 18% ответили, что в данный момент работают над играми для платформ следующего поколения (из них 16% также создают проекты и для текущего поколения).

Почти половина опрошенных (46%) заявила, что занимается только современными платформами. Остальные не смогли дать определённого ответа. Также в ходе опроса выяснилось, что PC остаётся ведущей платформой, на которую ориентируется большинство разработчиков (60%). За ней следует Nintendo Switch (45%), а замыкает тройку лидеров PS4/Pro (38%).

Ранее News.ru рассказал, что немецкая продюсерская компания Constantin Film в сотрудничестве с Netflix приступила к созданию полноценного сериала по мотивам серии Resident Evil. Проект должен расширить вселенную ужастика и углубить существующую мифологию.

Сегодня, 25 января, также состоялся выход ремейка Resident Evil 2. News.ru подготовил специальную инфографику, включающую в себя самые интересные и важные факты об игре.


#игры #консоли #опросы #разработчики
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