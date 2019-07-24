https://static.news.ru/photo/865d387c-ade7-11e9-a69a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Электронный паспорт россиян оборудуют чипом нового поколения российского производства, который позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие аналоги — до 144 килобайт данных. Их разработкой занимались специалисты из НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).

Мы создали такую конструкцию ячейки, что размер чипа и его защищенность остались прежними, а максимально возможный объем загружаемых данных повысился вдвое, — приводит «Известия» слова главного конструктора НИИМЭ Александра Кравцова.

Разработчики продумали и систему защиты от злоумышленников. Для подтверждения подлинности и создания закрытого канала связи будут использоваться асимметричные алгоритмы, когда при новом каждом сеансе формируется уникальный ключ. Также чип защитят устройствами, блокирующими его работу при физическом несанкционированном вмешательстве.

Созданную микросхему можно будет использовать не только в паспортах, но и в других документах.

Изготавливать чипы планируется на российском заводе «Микрон».

Как ранее сообщал News.ru, работа по внедрению электронных паспортов в России начнётся в июле 2020 года, а уже через пару лет выдавать бумажные документы, удостоверяющие личность, перестанут.