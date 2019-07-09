https://static.news.ru/photo/431bb30a-a25b-11e9-a182-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome. Оно позволяет пользователям смотреть сериалы или фильмы стримингового сервиса при помощи фальшивой видеоконференции.

Для запуска юзерам нужно выбрать нужный контент на Neflix, затем нажать на значок разрешения. После этого на экране появится «видеоконференция» на четверых человек: три окна предназначена для фейковых собеседников, а четвёртое, расположенное в правом нижнем углу, — для выбранного сериала.

Ранее News.ru рассказал, что по мотивам run and gun-платформера Cuphead на Netflix выйдет мультипликационное шоу. Кроме того, третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд по числу зрителей.



