https://static.news.ru/photo/16b33164-9688-11e9-85bd-fa163e074e61_1024.jpg Raspberry Pi 4 Фото: raspberrypi/facebook.com

Raspberry Pi Foundation представила четвёртое поколение мини-компьютеров Raspberry Pi 4. Устройство получило четырёхъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,5 ГГц и до 4 Гб оперативной памяти.

Модель также оснащена портом USB Type-C, двумя USB 3.0 и двумя USB 2.0, портом Gigabit Ethernet, а также двумя разъёмами micro HDMI. Последние поддерживают 4K-видео на 60 кадров в секунду для одного монитора и на 30 кадров в секунду для двух.

Стоимость Raspberry Pi 4 начинается от $35 за базовую версию (1 Гб ОЗУ).

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