Raspberry Pi Foundation представила четвёртое поколение мини-компьютеров Raspberry Pi 4. Устройство получило четырёхъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,5 ГГц и до 4 Гб оперативной памяти.
Модель также оснащена портом USB Type-C, двумя USB 3.0 и двумя USB 2.0, портом Gigabit Ethernet, а также двумя разъёмами micro HDMI. Последние поддерживают 4K-видео на 60 кадров в секунду для одного монитора и на 30 кадров в секунду для двух.
Стоимость Raspberry Pi 4
Ранее News.ru рассказал, что компания Apple может представить 16-дюймовый MacBook Pro на сентябрьской презентации вместе с новыми iPhone.