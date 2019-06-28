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Avito, ЦИАН, Profi.ru, «2ГИС» и ivi сформулировали претензии в специальной записке к «Яндексу». Пять сайтов считают, что компания нарушает закон о конкуренции, ограничивая доступ к их сервисам.

Интерактивные ответы на запросы пользователей, называемые «колдунщиками», отображаются в результатах поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей. «Яндекс», по мнению сервисов, отдаёт приоритет связанным с ней сервисам.

Например, поисковик показывает юзерам, желающим «купить авто», «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») вместо Avito, а ищущим недвижимость — «Яндекс.Недвижимость» вместо ЦИАН. Как отметил заместитель гендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов, ответы на некоторые запросы в «Яндексе» полностью перекрывают возможность добраться до предложений конкурентов.

В качестве решения этой ситуации сервисы предложили предоставить сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи «на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка», сообщает «Ведомости».

«Яндекс» прокомментировал записку, заявив, что не получал уведомлений от её авторов. По словам пресс-службы компании, использование интерактивных ответов — общепринятый отраслевой стандарт, характерный для поисковых систем во всём мире.

В «Яндексе» интерактивные ответы формируются на основании данных о взаимодействии пользователей со страницей результатов поиска, не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов в органической выдаче, — заявили vc.ru в «Яндексе».

Ранее News.ru рассказал, что «Яндекс» готовится к запуску нового сервиса Sloy. Разработка полностью построена вокруг технологий дополненной реальности (AR).