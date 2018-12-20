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Путин рассказал о позитивном контенте в Рунете

Андрей Любимов /АГН «Москва»

технологии [ версия для печати ]

Создание полезного контента в российском сегменте Сети будет финансироваться государством, сообщил президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции.

Программа аналогична нынешней — по поддержке кинематографа и ТВ. Объём грантов приближается к сумме 400 млн рублей, передаёт корреспондент News.ru.

Глава государства отметил, что старается анализировать сетевое пространство. По его словам, информация стала подаваться более сбалансированно.

Ранее News.ru сообщал про обещание Путина жениться. Лидер заявил, что является порядочным человеком и всё равно найдёт себе спутницу жизни.


#интернет #рунет
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