https://static.news.ru/photo/15f5687c-a30e-11e9-885c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правительство и компании с госучастием активнее разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.

Российский лидер сделал замечание кабмину после подписания соглашений между кабмином и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений, информирует ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что прекрасно осведомлён, что меморандумы и протоколы намерений — это предварительные документы.

В нашем случае — совершенно другая история, нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас, — потребовал Путин.

Президент отметил, что у России сейчас есть реальные шансы продвинуться по всем важным направлениям.

У нас для этого всё есть: и школа хорошая, и мозги вправлены хорошо, начиная с детства в спецшколах, — отметил Путин.

Российское правительство подписало восемь соглашений с крупными компаниями. Сбербанк будет развивать «Искусственный интеллект», РЖД — «Квантовые коммуникации», Росатом — «Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых материалов и веществ».

Ранее в Роскосмосе представили модель беспилотного трактора. За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает её, в тракторе нет кабины, педалей и руля. Машина создана на основе технологии искусственного интеллекта и может «обучаться» в процессе работы, писал News.ru.