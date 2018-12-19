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Путин поручил придать космоснимкам статус доказательств

NASA HQ PHOTO/flickr.com

технологии [ версия для печати ]

Правительству России поручено проработать законодательное закрепление за снимками из космоса статуса доказательств. Ответственным за реализацию поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и принять необходимые решения, касающиеся <…> обеспечения нормативного правового регулирования в части использования данных дистанционного зондирования Земли в качестве доказательной базы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности уполномоченными органами власти», - сообщается на сайте Кремля.

Поручение включено в перечень, составленный по итогам совещания о диверсификации оборонно-промышленного комплекса, которое состоялось в ноябре текущего года. На его исполнение отведен срок до 1 апреля будущего года.

В числе прочего президент поручил правительству обеспечить конфиденциальность закупок организациями оборонно-промышленного комплекса материалов и комплектующих, необходимых для производства продукции гражданского назначения. Наряду с этим кабмин должен будет сформировать позицию России по вопросу продления после 31 декабря 2019 года режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолётов.

Ранее News.ru сообщал, что Путин поручил парламенту проработать вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки производителей морских, речных и воздушных судов. В частности, речь идет о предоставлении субсидий на начальных этапах освоения серийного производства.


#россия #владимирпутин #правительство
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