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Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки

twitter.com/NASA

технологии [ версия для печати ]

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с французским разведывательным спутником CSO-1 отложен на сутки. Причиной стали сложные погодные условия.

В ракетно-космической отрасли сообщили, что на высоте 10 км был сильный ветер.

Всего европейская компания Airbus Defence and Space должна изготовить для армии Франции спутники CSO-1 и CSO-2. Полезную нагрузку для данных аппаратов производит компания Thales Alenia Space.

Спутник предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 км. Он предназначен для получения изображения земной поверхности с разрешением 35 см, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты МКС начали тренироваться, чтобы подготовить своё тело для возвращения на Землю. Об этом он сообщил на своей страничке в Twitter. Дмитрий Рогозин рассказал, что российский космонавт Сергей Прокопьев приступил к тренировкам на бортовом тренажёре. Перед возвращением на Землю организму «напоминают» о гравитации с помощью устройства ЧИБИС.


#роскосмос #запуск #КУРУ #союз
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