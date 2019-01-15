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Производитель Mercedes купил немецкий клуб SK Gaming

Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Автомобильный концерн Daimler купил контрольный пакет акций немецкого клуба SK Gaming у принадлежащего Mail.Ru Group киберспортивного холдинга ESforce. Помимо производителя Mercedes-Benz, покупателем 67% акций также стал футбольный клуб «Кельн», при этом сумма сделки не разглашается.

Покупка клуба, включающего в себя и основной актив холдинга, российский киберспортивный клуб Virtus, способствует расширению присутствия Daimler в профессиональном киберспорте. В то же время ESforce сможет «сконцентрироваться на поддержке и развитии составов в текущих и новых дисциплинах», сообщает РБК. 

Партнерство Daimler и SK Gaming будет включать в себя брендирование униформы команды, совместные медиапроекты и обмен технологиями, говорится в сообщении компании.

В конце декабря News.ru рассказал, сколько заработали киберспортсмены в 2018 году, собрав все самые интересные цифры в одной инфографике.


#киберспорт #Daimler #Mercedes-Benz
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