Производитель Mercedes купил немецкий клуб SK Gaming

Автомобильный концерн Daimler купил контрольный пакет акций немецкого клуба SK Gaming у принадлежащего Mail.Ru Group киберспортивного холдинга ESforce. Помимо производителя Mercedes-Benz, покупателем 67% акций также стал футбольный клуб «Кельн», при этом сумма сделки не разглашается.
Покупка клуба, включающего в себя и основной актив холдинга, российский киберспортивный клуб Virtus, способствует расширению присутствия Daimler в профессиональном киберспорте. В то же время ESforce сможет «сконцентрироваться на поддержке и развитии составов в текущих и новых дисциплинах», сообщает РБК.
Партнерство Daimler и SK Gaming будет включать в себя брендирование униформы команды, совместные медиапроекты и обмен технологиями, говорится в сообщении компании.
В конце декабря News.ru рассказал, сколько заработали киберспортсмены в 2018 году, собрав все самые интересные цифры в одной инфографике.