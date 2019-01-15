Производитель Mercedes купил немецкий клуб SK Gaming

https://news.ru/storage/news/dde82f5f9e811490c6207ced7eba6a01/3a7dcaaf-2463-4a7e-9d3f-f74d9ee35b0d_850.jpg Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автомобильный концерн Daimler купил контрольный пакет акций немецкого клуба SK Gaming у принадлежащего Mail.Ru Group киберспортивного холдинга ESforce. Помимо производителя Mercedes-Benz, покупателем 67% акций также стал футбольный клуб «Кельн», при этом сумма сделки не разглашается.

Покупка клуба, включающего в себя и основной актив холдинга, российский киберспортивный клуб Virtus, способствует расширению присутствия Daimler в профессиональном киберспорте. В то же время ESforce сможет «сконцентрироваться на поддержке и развитии составов в текущих и новых дисциплинах», сообщает РБК.

Партнерство Daimler и SK Gaming будет включать в себя брендирование униформы команды, совместные медиапроекты и обмен технологиями, говорится в сообщении компании.

В конце декабря News.ru рассказал, сколько заработали киберспортсмены в 2018 году, собрав все самые интересные цифры в одной инфографике.