Запуск «Прогресса» к МКС вновь отложили

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Грузовой корабль «Прогресс» отправится к Международной космической станции (МКС) в апреле, на неделю позже запланированной даты. Об этом заявил источник в ракетно-космической отрасли.

«Старт „Прогресса МС-11“, ранее намечавшийся на 28 марта, перенесён на 4 апреля», — цитирует источника РИА Новости.

Собеседник агентства не назвал причину переноса, добавив, что запуск космического корабля позволит добраться до МКС по сверхбыстрой схеме за три часа.

Как писал News.ru, ранее грузовой корабль «Прогресс» хотели отправить к МКС 7 февраля, но затем перенесли на 28 марта. Официальной причиной переноса назывались планы по запуску с Байконура спутника Egyptsat-A.