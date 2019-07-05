https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Документ разработан группой сенаторов в целях совершенствования правовой базы национального проекта «Цифровая экономика».

Согласно проекту, цифровым профилем следует считать совокупность сведений о гражданине или юридическом лице, содержащихся в информсистемах госорганов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия. Эти данные предоставляются и обновляются в автоматическом режиме.

Предполагается, что цифровой профиль обеспечит аутентификацию и идентификацию физических лиц и компаний, получение и отзыв согласия на обработку персональных данных. Кроме того, профиль позволит сохранять информацию о предоставлении государственных и муниципальных услуг, сообщает ТАСС .

Документ также вводит понятие инфраструктуры цифрового профиля и отмечает, что она позволит производить обмен сведениями в электронной форме между гражданами, организациями, а также органами власти и местного самоуправления.

Ранее News.ru, писал, что в правительство направлена концепция единого портала, на котором пользователи смогут сообщать об известных им киберпреступлениях. Ресурс будет создан в рамках федерального проекта «Информационная безопасность».