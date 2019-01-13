Приложение сможет выявить передозировку наркотиками

https://news.ru/storage/news/c8835543096d6f25c100e5bf76093568/d8348c7a-d670-432f-a2f8-d5acd58edf8b_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В США разработали приложение, которое может помочь обнаружить в организме человека признаки передозировки вредоносными веществами.

Для определения количества наркотиков в организме достаточно подышать на смартфон, и приложение с помощью микрофона и динамика установит передозировку.

Программа носит имя «Второй шанс». Её разработали учёные Вашингтонского университета. В ходе тестирования 194 наркозависимых подтвердили, что точность программы составляет 97,7%.

Ранее News.ru писал о том, что полиция Калифорнии арестовала известного голливудского актёра Тома Сайзмора за хранение наркотиков. В его автомобиле были найдены метамфетамин и героин.