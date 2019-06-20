https://static.news.ru/photo/a4f48d08-9316-11e9-b12b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Программисты из Новосибирска научили нейросеть определять меланому и пневмонию и создали приложение для телефонов, помогающее самодиагностике.

Вероятность того, что диагноз, поставленный приложением, будет верен — более 70%. Для проверки нужно сфотографировать подозрительные родинки или загрузить рентгеновский снимок лёгких в телефон, а программа выдаст процентную вероятность злокачественности или воспаления, сообщает Naked Science .

Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи Национального медицинского центра радиологии Минздрава Андрей Поляков рассказал, что для снижения риска злокачественной опухоли кожи необходимо соблюдать режим нахождения на солнце. Особенно важным это становится с наступлением лета, когда ультрафиолетовое излучение может стать опасным, писал ранее News.ru.