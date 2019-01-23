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Президент Xiaomi показал смартфон с гибким экраном

Лин Бин Bin Lin/facebook.com

Лин Бин

технологии [ версия для печати ]

Сооснователь и президент Xiaomi Лин Бин опубликовал видео, где продемонстрировал планшет с гибким экраном, который трансформируется в смартфон. Он подчеркнул, что пока это не коммерческая модель, а инженерный прототип устройства.

«Xiaomi преодолела несколько проблем, разработав собственную технологию гибкого экрана, гибкую обложку экрана, колёсики для складывания, и адаптировала оболочку MIUI», — написал в своём микроблоге на Weibo Лин Бин.

Подписчикам он предложил помочь выбрать имя для модели.

«Я думаю о двух: Xiaomi Dual Flex, Xiaomi MIX Flex. Что, по-вашему, хорошо?» — добавил Лин Бин.

Ранее News.ru писал о том, что Samsung планирует выпустить гибкий смартфон в 2019 году. В минувшем ноябре компания представила дисплей Infinity Flex, а вместе с ним и инновационную разработку, которая тогда находилась на стадии прототипа.

В сложенном состоянии девайс действительно напоминает смартфон: на нём отображается такая информация, как погода и время. Раскрыв его, пользователь получает доступ к миниатюрному планшету с 7,3-дюймовым дисплеем. В развёрнутом виде юзер сможет запускать три приложения одновременно благодаря функции Multi-Active Window. Гаджет будет поставляться с новым Bixby, виртуальным помощником следующего поколения. Как отметила Samsung, пользователей ждёт обновленная платформа с большим количеством возможностей.


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