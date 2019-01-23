Президент Xiaomi показал смартфон с гибким экраном

Сооснователь и президент Xiaomi Лин Бин опубликовал видео, где продемонстрировал планшет с гибким экраном, который трансформируется в смартфон. Он подчеркнул, что пока это не коммерческая модель, а инженерный прототип устройства.
«Xiaomi преодолела несколько проблем, разработав собственную технологию гибкого экрана, гибкую обложку экрана, колёсики для складывания, и адаптировала оболочку MIUI», — написал в своём микроблоге на Weibo Лин Бин.
Подписчикам он предложил помочь выбрать имя для модели.
«Я думаю о двух: Xiaomi Dual Flex, Xiaomi MIX Flex. Что, по-вашему, хорошо?» — добавил Лин Бин.
Ранее News.ru писал о том, что Samsung планирует выпустить гибкий смартфон в 2019 году. В минувшем ноябре компания представила дисплей Infinity Flex, а вместе с ним и инновационную разработку, которая тогда находилась на стадии прототипа.
В сложенном состоянии девайс действительно напоминает смартфон: на нём отображается такая информация, как погода и время. Раскрыв его, пользователь получает доступ к миниатюрному планшету с 7,3-дюймовым дисплеем. В развёрнутом виде юзер сможет запускать три приложения одновременно благодаря функции Multi-Active Window. Гаджет будет поставляться с новым Bixby, виртуальным помощником следующего поколения. Как отметила Samsung, пользователей ждёт обновленная платформа с большим количеством возможностей.