Представители Роскомнадзора и Twitter встретятся в январе

https://news.ru/storage/news/4a18533e14df100188ecf6e7192fddfd/a20eddf5-8c38-4b49-ad18-2a28093d9caa_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роскомнадзор планирует обсудить с представителями компании Twitter исполнение закона РФ о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.

«Twitter обратился с просьбой организовать встречу в январе», — сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Роскомнадзор 17 декабря направил в Twitter и Facebook уведомления о необходимости соблюдения законодательства РФ в области пользовательских данных. 17 января наступит срок, когда компании должны будут предоставить ответ. В случае отрицательного ответа в отношении них будет возбуждено административное производство и выписан штраф в пять тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что компания Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в РФ сайтов. Согласно закону, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, закончился 21 декабря. Закон, который обязывает поисковики подключиться в России к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей список запрещённых сайтов, вступил в силу 26 сентября.