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Правительство покроет связью в диапазоне LTE-450 всю РФ

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Минкомсвязь обещает покрыть сетью LTE-450 почти всю Россию. Проект будет реализован на инфраструктуре РТРС.

«Это будет не массовая история, потому что там очень узкий диапазон частот, но мы планируем накрыть практически всю страну новым видом связи и доступа в Интернет, используя инфраструктуру РТРС», — заявил глава ведомства Константин Носков во время выступления на круглом столе в РАНХиГС.

Проект затронет большую часть территории страны, на которой проживает 98% населения. Так, LTE-450 смогут пользоваться и жители отдаленных регионов, например, небольшой деревни на сотню человек или 30 домохозяйств, добавил он.

Ранее News.ru писал о том, что 5G в России появится после 2022 года. Массовое внедрение нового стандарта мобильной связи отложили на год. Новое поколение связи 5G придет на смену технологии LTE (4G). По данным специалистов, максимальная скорость передачи данных будет достигать 20 Гбит/с, одновременно сеть будет поддерживать 1 млн устройств на 1 кв. км.


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