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Правила техосмотра в России изменятся

Александр Кряжев/РИА Новости

технологии [ версия для печати ]

При проведении технического осмотра автомобиля механик будет обязан сверить все номера агрегатов с предоставленными документами. Новые правила позволят сотруднику центра убедиться, что он проверит именно ту машину, на которую ему отдали бумаги.

Такие нормы были прописаны и раньше, однако новая редакция уточняет их, сообщили «Российской газете» в ГИБДД. Если оператор найдёт несоответствие, он не будет проводить техосмотр и укажет в электронной базе о ситуации. Информация оттуда сразу попадёт в ГИБДД, и полицейские смогут обратить особое внимание на автомобиль.

Ещё одно уточнение проекта закона — порядок оплаты услуг техобслуживания. В тексте, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, указано, что платить за ТО водителю следует до начала работ.

Ранее News.ru писал, что на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающих усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра автотранспорта. Документ распространяет ответственность на технических экспертов. Они обязаны оформлять и проверять на подлинность диагностические карты, подтверждающие исправность транспорта для участия в дорожном движении. Нарушение данного пункта повлечёт за собой денежное наказание или дисквалификацию. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тыс. рублей.


#авто #Техосмотр
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