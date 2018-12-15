Разработан антибактериальный освежитель воздуха

Китайской компанией Xiaomi выпущен антибактериальный увлажнитель воздуха, уничтожающий 98,8% бактерий.
Новый XiaomiSmartmiAnti-BacteriaHumidifierимеет форму цилиндра. Объём его резервуара для жидкости составляет 3,5 литра, что позволяет поддерживать в помещении высокую влажность. Ультрафиолетовая лампа обеспечивает дезинфекцию воды. Управлять устройством можно с помощью смартфона.
Ранее News.ru писал о том, что компания Xiaomi представила новый краутфандинг-проект под названием CHI ZHANG. Это легкие пуховки, которые оснащены функцией контроля температуры и обладают множеством других полезных «умений».