Разработан антибактериальный освежитель воздуха

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Китайской компанией Xiaomi выпущен антибактериальный увлажнитель воздуха, уничтожающий 98,8% бактерий.

Новый XiaomiSmartmiAnti-BacteriaHumidifierимеет форму цилиндра. Объём его резервуара для жидкости составляет 3,5 литра, что позволяет поддерживать в помещении высокую влажность. Ультрафиолетовая лампа обеспечивает дезинфекцию воды. Управлять устройством можно с помощью смартфона.

Ранее News.ru писал о том, что компания Xiaomi представила новый краутфандинг-проект под названием CHI ZHANG. Это легкие пуховки, которые оснащены функцией контроля температуры и обладают множеством других полезных «умений».